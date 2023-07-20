В Хабаровском крае осудят мужчину за кражу в поезде Фото: Дальневосточная полиция

Жителю Комсомольска-на-Амуре грозит пять лет колонии за кражу в поезде. Мужчина ехал в поселок Эворон на заработки и в купе познакомился со своим попутчиком. Новоиспеченные товарищи перебрались в вагон-ресторан, чтобы отметить знакомство. Однако дружба в итоге не задалась.

- Несмотря на состояние алкогольного опьянения, обвиняемый приметил в рюкзаке у попутчика ноутбук. Уже вечером, незадолго до прибытия на станцию Эворон, мужчина решил украсть рюкзак вместе со всем содержимым, включая приглянувшийся ноутбук. Темнота в купе и крепкий сон других пассажиров помогли нетрезвому воришке незаметно унести рюкзак и вместе с ним покинуть вагон на своей станции, - рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

В сумке, помимо ноутбука, лежали и личные вещи попутчика. В итоге одна кража принесла ущерб двоим потерпевшим - гаджет принадлежал компании, в которой работал новоиспеченный товарищ воришки. Он взял его с собой в командировку для работы.

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