Мужчина отдал больше пяти миллионов мошенникам в ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

Очередной жертвой мошенников стал 52-летний житель Биробиджана. Мужчина отдал аферистам несколько миллионов рублей, взятых в кредит. Когда понял, что его развели, обратился в полицию.

Схема преступников оказалась популярной: они сообщили мужчине, что на его счета покушаются преступники. И чтобы спасти свои накопления, нужно перевести деньги на якобы безопасный счет.

- Ему поступил звонок из банка с сообщением о том, что с его банковскими счетами производятся мошеннические операции. Следом поступил звонок от сотрудника правоохранительных органов, сотрудник «посоветовал» снять все имеющиеся финансы на счетах и перевести на указанный им счет для якобы сохранения сбережений, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Кроме этого, мужчина под диктовку аферистов оформил большой кредит и перевел все деньги на счет мошенников. Всего преступники обогатились на 5, 1 миллиона рублей.

Полиция завела уголовное дело. Стражи порядка напоминают, что сотрудники банков никогда не звонят своим клиентам с такими просьбами. Поэтому называть кому-то свои данные, данные банковской карты, в том числе пин-коды, строго запрещено.

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