Женщина угнала автомобиль у нового знакомого в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Солнечном районе полиция задержала женщину, которая угнала автомобиль у мужчины. С ним 46-летняя жительница поселка Горный познакомилась накануне. На следующий день пара договорилась покататься на автомобиле.

Свидание шло по плану, в какой-то момент мужчина решил зайти в магазин. Машину припарковал у входа, ключ оставил в замке зажигания: вероятно, очень доверял новой подруге, хотя этого делать не стоило.

- Злоумышленница воспользовалась тем, что автомобиль был заведен, и уехала кататься. После непродолжительной поездки она припарковала иномарку у себя во дворе и отправилась домой. Инспекторы ДПС составили административный материал в отношении фигурантки за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина нигде не работает, и у нее уже есть судимость. За что – не сообщается. Но теперь к криминальному прошлому прибавится еще одно уголовное дело – за завладение чужим автомобилем. Ей грозит до пяти лет колонии.

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