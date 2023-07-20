Стала овощем: комсомольчанка жалуется на больницу, превратившую ее мать в живой труп

Прокуратура проверяет городскую больницу в Комсомольске после жалоб пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Комсомольска-на Амуре жалуется на местную городскую больницу. Ее не устроило лечение, которое провели ее пожилой матери.

По словам комсомольчанки, мама жаловалась на боль. Ее положили в больницу, сделали операцию. После – ковид и еще несколько операций, повредили трахею. Женщина говорит, что вместо мамы теперь ходит будто мертвец.

История разлетелась по социальным сетям, дошла она и до краевой прокуратуры. Надзорный орган начал проверку.

- Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг 62-летней местной жительнице, проходившей лечение в городской больнице №7, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Специалисты проверят, все ли необходимое сделали врачи для лечения пенсионерки, а после примут меры.

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