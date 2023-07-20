Почти восемь тысяч тонн сои отправили в Китай из ЕАО Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Экспорт с Китаем у регионов Дальнего Востока продолжает налаживаться. Например, в Поднебесную активно отправляют сою. С начала июля в лабораторию Россельхознадзора ЕАО поступило 200 проб сои, которую отправляли в Китай. Всего за это время за границу отправили 7,95 тонны зерна.

- Для подтверждения качества российского зерна специалистами хабаровской лаборатории в текущем месяце было проведено 3800 различных исследований, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Каждая из партий зерна прошла проверку успешно. Никаких проблем, карантинных вредителей и отклонений от норм специалисты не нашли.

Всего с начала года эксперты проверили 670 проб сои от производителей Еврейской автономной области, проведено 12 927 исследований. Общий объем зерна составил почти 33 тысячи тонн.

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