Михаил Дегтярев встретился с представителями профессиональных клубов Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и первый вице-губернатор Александр Никитин пообщались с главами профессиональных хоккейных и футбольных клубов региона - «Амур», «СКА-Нефтяник» и «СКА-Хабаровск». Они обсудили формирование команд, работу в межсезонье и наметили планы и цели на новые чемпионаты.

- Хочу начать со «СКА-Нефтяника». Клуб выполнил все поставленные задачи. Хочу поблагодарить руководителя. За два года вы смогли заново создать команду, которая оформила «золотой хет-трик», взяла все трофеи престижных национальных турниров. Теперь задача удержать, а удержать всегда тяжелее, - сказал Михаил Дегтярев.

Также он поручил обратить внимание на молодежный резерв «Нефтяника», который выступит в Высшей лиге. Руководство должно было подготовить молодых хоккеистов.

«Амур» уже приближается к поставленной задаче - выиграть до 2026 года Кубок Гагарина. Прошлый чемпионат они закончили на десятом месте. До зоны «плей-офф» им не хватило всего лишь три очка. Между сезонами здесь почти сменился тренерский состав.

Высокая задача стоит и для «СКА-Хабаровска». В новом сезоне основной состав команды не только сохранился, но и за это время успел натренироваться и набраться опыта. К тому же к нему примкнули опытные футболисты - Вячеслав Подберезкин, Олег Кожемякин, Кирилл Никитин. Осталось выйти в Российскую Премьер-лигу. Кроме того, участники заседания поговорили и о создании программы для каждого из клубов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.