Женщина погибла в жестком ДТП в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
Смертельная авария произошла в Хабаровском крае днем 20 июля. Около 12:40 в районе дома №76 по улице Железнодорожной в поселке Сидима района имени Лазо она ехала с мужчиной на иномарке. До места назначения добраться они не успели.
- Водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Nissan Avenir, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершил съезд с проезжей части в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД России по Хабаровскому краю.
Водитель и его 53-летняя пассажирка с тяжелыми травмами попали в больницу. Правда, удары, которые во время аварии получила женщина, были очень серьезными, и спасти ее жизнь врачи не успели. Она скончалась на операционном столе.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они выясняют подробности аварии.
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