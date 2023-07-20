МТС разогнала связь LTE в «соевом селе» Оренбургском

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МТС установила новую мобильную базовую станцию стандарта LTE в селе Оренбургском в Бикинском районе. Доступ ко всем необходимым цифровым сервисам благодаря высокоскоростному мобильному интернету МТС получили фермерские хозяйства и более 700 сельчан.

Жители села Оренбургского занимаются сельским хозяйством и работают на фермерских предприятиях Бикинского района, который славится поставками элитных семян сои, кукурузы и ячменя в различные регионы Дальнего Востока. Мобильный интернет МТС дает новые возможности для развития сельского хозяйства региона. Датчики и другие новые технологии, которые можно внедрить благодаря высокоскоростному интернету, могут еще больше повысить урожайность, улучшить эффективность полива и удобрений, увеличить эффективность в области растениеводства.

Благодаря установке нового телеком-оборудования МТС более 700 жителей села смогут с комфортом пользоваться современными возможностями: общаться в соцсетях, звонить по видеосвязи, читать книги онлайн, пользоваться «Госуслугами». Также благодаря проведенным МТС работам местные учреждения, такие как библиотека, детский сад, администрация, школа, информационный центр и медицинский пункт, теперь имеют доступ к быстрому мобильному интернету. Это открывает новые возможности для образования, культуры и развлечений в селе, предоставляя жителям больше возможностей.

«Сегодня связь - это не привилегия, это неоспоримое право каждого человека. Мы стремимся расширять покрытие и обеспечивать бесперебойный доступ к высокоскоростному интернету во всех уголках края. Мобильный интернет МТС - это не только комфорт и качество жизни местных жителей, это еще и фундамент для цифровизации сельскохозяйственных предприятий, стимул для развития малого и среднего бизнеса и улучшения сельской инфраструктуры», - рассказала директор филиала МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.