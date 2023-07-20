Запрет на посещение лесов в Хабаровском крае продлили до 9 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае продлили запрет на посещение лесов. До 9 августа заходить и заезжать в эти места запрещено. В министерстве лесного хозяйства это объяснили жаркой и засушливой погодой.

- Соответствующий приказ об этом издан министерством лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края. С 20 июля по 9 августа на территории лесного фонда региона запрещается пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц, осуществляющих работы по охране лесов от пожаров и использующих леса на основании договоров аренды лесных участков и их транспортных средств, - сказали в ведомстве.

Между тем обстановка с пожарами лучше не становится. По данным на утро 20 июля, в регионе горит 71 пожар на площади 181,7 тысячи гектаров. Локализованы только четыре из них, а за сутки удалось потушить шесть. На местах работаю 493 человека, 46 единиц техники и пять воздушных судов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.