Тыща - и расходимся: мелкого взяточника поймали в Хабаровском крае

Мужчину осудят за взятку в 1000 рублей в Хабаровском крае Фото: МВД Хабаровского края

Полиция Хабаровского района окончила расследовать уголовное дело против 34-летнего мужчины. Его обвиняют в мелком взяточничестве.

В ноябре прошлого года его остановили для проверки документов. На передних стеклах иномарки была наклеена тонировка, которая не пропускает достаточно света в автомобиль и запрещена правилами безопасности.

- После предъявления законных требований автовладельцу последний предпринял попытку дачи взятки должностному лицу с целью избежания административной ответственности. Несмотря на предупреждение полицейского об уголовной ответственности, обвиняемый, находясь в автомобиле госавтоинспекторов, положил купюру номиналом в одну тысячу рублей в бардачок автомобиля, после чего его задержала следственно-оперативная группа, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас расследование дела закончено. Мужчине вынесли обвинение, материалы направлены в суд. За незаконную тысячу рублей он может получить один год колонии. К слову, штраф за тонировку составляет 500 рублей. Но мужчина, видимо, не побоялся уголовной ответственности вместо административной.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.