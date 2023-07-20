Житель Хабаровска проиграл все деньги в букмекерской конторе и напал на нее Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске осудили 24-летнего парня за разбойное нападение на букмекерскую контору. В декабре прошлого года он пришел, чтобы сделать ставку, но она оказалась проигрышной. Тогда он решил отомстить.

Вернулся в организацию молодой человек, уже вооружившись канцелярским ножом.

- Злоумышленник находился в букмекерской конторе под видом игрока. Притворившись спящим, он дождался, когда администратор игрового зала подойдет к нему. После чего, угрожая женщине канцелярским ножом, обвиняемый похитил из кассы более 20 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Оказалось, что парень приехал из Ванинского района. Он проиграл все свои деньги, что и стало причиной разбоя. К слову, его уже привлекали к ответственности за имущественные преступления. За два месяца до нападения он получил восемь месяцев условно за угон. Полицейские успели изъять у него лишь тысячу, остальные деньги он потратил.

Парня вновь осудили, на этот раз срок оказался реальным: 5,5 года в колонии общего режима.

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