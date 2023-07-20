Родные не захотели помочь мужчине, которого жестко избивали из-за отказа дать денег в Магадане Фото: Даниил ОПАРИН

В Магадане прокуратура вынесла обвинение 41-летнему мужчине. Его будут судить за разбой.

Сентябрьским вечером прошлого года мужчина встретил прохожего, который выходил из магазина с покупками. Он уговорил его прийти в гости, где уже отдыхала компания, и присоединиться к ним.

- В ходе застолья и распития спиртных напитков хозяин квартиры узнал, что на банковской карте нового знакомого есть деньги, и потребовал перевести ему восемь тысяч рублей. Получив отказ, резким движением усадил гостя на стул, а когда тот упал, стал избивать кулаками, угрожать лишением свободы, а затем убийством, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Мужчина решил, что проще выполнить указания и отдал нерадивому товарищу банковскую карту, но пин-код сообщил неправильный. Тот в итоге не смог снять деньги в банкомате.

Тогда преступник вернулся и вновь накинулся на мужчину. На этот раз просил перевести в два раза меньше денег – четыре тысячи рублей. Но разблокировать банковскую карту он не смог.

Опасаясь за жизнь и здоровье, пострадавший обратился к матери, сестре и приятелю с просьбой перевести деньги, но те ему отказали.

Преступник не угомонился и пришел к новому знакомому на съемное жилье, где тот жил с коллегой. Тот решил помочь мужчине и перевел вымогателю 10 тысяч рублей. Он, наконец-то, ушел, а деньги потратил.

Дело направлено в суд.

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