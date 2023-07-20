Автобус №52 возвращается к прежнему маршруту в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске с 21 июля изменится схема движения автобуса №52. Общественный транспорт возвращается к прежнему маршруту. Напомним, ему приходилось ездить по другим дорогам из-за ремонта тепломагистрали на улице Гамарника.

- Возобновить следование по прежнему маршруту транспортники обещали к 1 августа, однако благодаря тому, что СП «Хабаровские тепловые сети» сумели завершить работы на 10 дней раньше, появилась возможность запустить автобусы по улицам Постышева, Гамарника и Павловича с 21 июля, - сообщили в администрации города.

Жители Хабаровска, которые пользуются этим маршрутом и другим общественным транспортом, смогут узнать об их работе у диспетчера по телефону 8 (4212) 45-00-56. Специалисты готовы рассказать о нынешней схеме движения того или иного маршрута, уточнить, где он сейчас находится и когда приедет на нужную остановку.

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