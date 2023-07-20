Молодой парень с мошенниками разводил пенсионеров на деньги в Хабаровском крае

Молодой парень вместе с мошенниками разводил пенсионеров на деньги в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае приговора суда ждет 20-летний парень. Молодой человек подрабатывал курьером у мошенников, которые наживались на доверчивости пенсионеров.

Схема у преступника была популярной: ваш родственник попал в ДТП. Аферисты звонили старикам и старушкам под видом полиции и говорили, что их родные стали виновниками аварии, а потом требовали денег – якобы для решения вопроса о заведении уголовного дела, ведь «пострадавшим» нужна срочная медицинская помощь.

- Для того, чтобы избежать уголовной ответственности и спасти водителя, который якобы нуждался в срочной медицинской помощи и ценой своего здоровья предотвратил наезд на пешехода, необходимо заплатить денежные средства. Взволнованные пенсионеры, находясь в сильнейшем эмоциональном стрессе, следуя инструкциям, отдали все свои сбережения в общей сумме более 1,5 миллиона рублей. Курьером мошенников, который приезжал за деньгами, выступил 20-летний безработный житель Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

От рук мошенников пострадали четыре пенсионера в возрасте от 69 до 92 лет. Только отдав деньги, они звонили своим родственникам и узнавали, что с ними все в порядке.

Сейчас расследование окончено, дело направили в суд для рассмотрения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.