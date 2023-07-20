Вячеслав Бутусов бесплатно выступит в Хабаровске 26 августа Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В Хабаровске 26 августа состоится фестиваль «Рок над Амуром! ». Мероприятие состоится уже третий раз. Жителей ждет не просто мощный концертный марафон, а выступление легенд отечественного рока. Вход бесплатный.

За два года мероприятие стало одним из ожидаемых в регионе, превратившись в своеобразную изюминку края. Сюда съезжаются любители музыки из разных точек страны. В этот раз оно пройдет еще с большим размахов, сохранив формат опен-эйра. Традиционно всех ждут у Арены «Ерофей».

- В этом году на сцену выйдут специальные гости, которыми станут: Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», «Пикник» и «МультFильмы». К ним присоединится хабаровская группа «Двадцать», ставшая победителем самого первого фестиваля «Рок над Амуром», а также особый участник – победитель предыдущего фестиваля, группа «Сезон Dождей» из Улан-Удэ, - рассказали организаторы.

Также для жителей и гостей города смогут выступить три дальневосточные группы, которые пройдут конкурсный отбор. Кстати, он уже начался. Заявку можно подать на сайте проекта. После исполнителей оценит жюри. Победа в отборе – не просто возможность выступить на главной сцене города, лучшие исполнители смогут записать свой мини-альбом.

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