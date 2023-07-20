Ставку на кредиты до года снизили в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае «подешевели» краткосрочные займы. С начала месяца в регионе снизился максимальный размер долга по кредитам сроком до года.

- Теперь предельная ежедневная процентная ставка не может подниматься выше 0,8 процента. А переплата, включая проценты, комиссии и неустойки, не должна быть больше 130 процентов от размера займа. Например, если вы взяли в долг 20 тысяч рублей, то должны будете отдать не больше 46 тысяч, то есть сам долг плюс проценты, штрафы, пени не более 26 тысяч рублей. Ранее максимальный размер переплаты не мог превышать основной долг больше чем в 1,5 раза, а максимальная ставка по займам до года достигала одного процента в день, - рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.

Лимит предельного долга для займов не больше 10 тысяч и сроком до 15 днем тоже изменился. Теперь микрофинансовые организации не могут начислять по ним больше процента в день, а общая сумма процентов не может быть больше 15. Например, взяли вы в долг 10 тысяч рублей на несколько дней, вернуть по ним сможете максимум 10 200 рублей. Это при условии, что деньги вы выплатили вовремя.

Изменения касаются договоров, заключенных с 1 июля. Пересчитать старые долги не получится.

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