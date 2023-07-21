Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 21 июля

Два человека скончались после употребления лосьона «Чистый люкс» в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В Хабаровске устанавливают детали смерти мужчины, которого нашли мертвым возле торгового киоска на Уборевича. Предварительно, он скончался от «сердечного заболевания на фоне злоупотребления алкоголем», есть версия, что мужчина умер после употребления лосьона «Чистый люкс», который нашли в ларьке.

Позже стало известно о второй жертве. Это бездомный мужчина, которого привезли в больницу в тот же день. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Специалисты не исключают, что причиной смерти стал выпитый лосьон.

Жильцы дома обнаружили труп мужчины перед подъездом. Мертвый человек лежал напротив детской площадки, где играли ребята. Люди прождали несколько часов, прежде чем тело погибшего увезли в морг.

Мужчину доставили в реанимацию с ужасными ожогами, покрывшими 70 процентов его тела. Хабаровчанин находился в гараже, когда в боксе произошел хлопок паров бензина. Защититься у мужчины не было шансов.

Скоро в Хабаровске пройдет фестиваль «Рок над Амуром», на котором выступят местные звезды и знаменитости общероссийского масштаба. На сцену выйдет одна из легенд русского рока - Вячеслав Бутусов.

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