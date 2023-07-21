Школьников научат программировать роботов в Хабаровске Фото: центр технического и цифрового образования "ТЕХНО-IT-куб"

В центре технического и цифрового образования «ТЕХНО-IT-куб», который работает на базе Регионального модельного центра в Хабаровске, стартовала четвертая смена. Здесь школьники изучают основы программирования, условия хранения и обработки информации, базовые алгоритмы, учатся разработке собственных приложений.

- IT-кампус - уникальная история, где ребята не только обучаются, но и находят друзей, наставников, - сказала директор центра Елена Кудревич.

Обучение длится две недели. Возраст участников - 7-14 лет. Они посещают мастер-классы по интервьюированию, фотографии, рисованию в графических программах, обучаются мультипликации и робототехнике. Все это позволяет проявить интерес ребят к перспективным профессиям.

Сейчас проходит новый набор. Из направлений дети могут выбрать программирование, мобильную разработку, робототехнику, лабораторию визуального программирования, мультипликацию, искусственный интеллект, кибергигиену и другие.

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