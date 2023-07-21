Женщины стали чаще совершать преступления в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Хабаровского края поделилась статистикой по преступлениям в регионе за первую половину 2023 года. Всего с января в регионе зарегистрировано 10845 преступлений, из них почти половина (5246) приходится на столицу региона.

- В крае зарегистрировано 75 убийств с покушениями, а также 23 преступления, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим смертельный исход для потерпевшего, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

При этом на территории восьми районов края наблюдается снижение криминогенной обстановки: в общественных местах за полгода произошло 3115 преступлений, 1871 из них - на улице.

844 преступления с начала года произошло в сфере незаконного оборота наркотиков, 524 из них - в Хабаровске. Также число таких случаев выросло в Николаевске-на-Амуре и Бикине, а также в Амурском, Нанайском, Верхнебуреинском и Комсомольском районах.

Количество нарушений ПДД в крае выросло на 9,5 процента, также возросло количество случаев повторного управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. С 597 происшествий эта цифра поднялась до 681.

Преступность среди женщин в регионе снизилась на 2,9 процента - с 722 до 701 преступления. Рост женской преступности зафиксирован в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре, а также в Хабаровском, Солнечном, Ульчском и Охотском районах.

Из всего числа преступлений в регионе 24,9 процента было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Но общая цифра таких происшествий снизилась. В прошлом году таких случаев было 1411, на 11,5 процента больше.

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