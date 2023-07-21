Главврача районной больницы оштрафовали в Хабаровском крае из-за нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверила, как соблюдаются права предпринимателей в больнице, расположенной в Нанайском районе. Выяснилось, что бизнесмен заключил контракт на поставку медицинского изделия с «Троицкой центральной районной больницей». Его стоимость была выше 1,1 миллиона рублей. Когда предприниматель выполнил свои обязанности, деньги он не получил.

- Оплата заказчику произведена с нарушением установленного условиями контракта срока. Главе учреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты меры, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Главврача больницы также наказали. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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