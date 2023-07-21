В Хабаровском крае женщина угнала автомобиль во время свидания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель поселка Солнечный познакомился с 46-летней женщиной из поселка Горный. Они договорились о встрече, решив покататься на машине. Мужчина приехал в Горный. Сначала все шло гладко, новые знакомые весело проводили время. Потом они решили заехать в магазин. Тогда мужчина припарковался у входа и вышел из машины, оставив ее заведенной. Пока он делал покупки, его пассажирка пересела на водительское сиденье и уехала кататься. Когда владелец понял, что иномарка пропала, он вызвал полицию.

- В ходе патрулирования инспекторы ДПС обнаружили иномарку в одном из дворов. Подозреваемая в угоне была задержана. Раньше она уже имела проблемы с законом, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Помимо прочего, женщина угнала машину, когда была пьяна. На нее завели дело по статье «Неправомерное завладение авто без цели его хищения». Теперь ее могут лишить свободы на срок до пяти лет.

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