Хабаровский край получил 40 единиц техники для борьбы с болезнями сердца
Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края
Новое оборудование для лечения пациентов с ишемическими и геморрагическими инсультами поступило в больницы Хабаровского края. Такая техника просто необходима, так как только за первое полугодие 2023-го в регионе зарегистрировано около трех тысяч случаев развития инсультов.
- Чем меньше времени проходит от сердечно-сосудистой катастрофы, тем больше шансов предотвратить тяжелые последствия. Желательно доставить пациента в больницу в первые четыре часа после инсульта. При отсутствии противопоказаний он сможет получить медикаментозную терапию - препараты, растворяющие тромб. Если такой способ оказался неэффективным, тогда на помощь приходит оперативное лечение - внутрисосудистая тромбоэкстракция. Число высокотехнологичных операций растет. За прошлый год мы провели 15 вмешательств, за шесть месяцев этого года - 26, - сказал главный внештатный врач-невролог Хабаровского края Петр Сенчиков.
Чтобы повысить эффективность лечения, в больницы региона поставляется новое оборудование. За полгода край получил 40 единиц техники. А в целом за этот год в медорганизации поступит оборудования на общую сумму почти 80 миллионов рублей.
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