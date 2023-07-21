Хабаровский край получил 40 единиц техники для борьбы с болезнями сердца Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

Новое оборудование для лечения пациентов с ишемическими и геморрагическими инсультами поступило в больницы Хабаровского края. Такая техника просто необходима, так как только за первое полугодие 2023-го в регионе зарегистрировано около трех тысяч случаев развития инсультов.

- Чем меньше времени проходит от сердечно-сосудистой катастрофы, тем больше шансов предотвратить тяжелые последствия. Желательно доставить пациента в больницу в первые четыре часа после инсульта. При отсутствии противопоказаний он сможет получить медикаментозную терапию - препараты, растворяющие тромб. Если такой способ оказался неэффективным, тогда на помощь приходит оперативное лечение - внутрисосудистая тромбоэкстракция. Число высокотехнологичных операций растет. За прошлый год мы провели 15 вмешательств, за шесть месяцев этого года - 26, - сказал главный внештатный врач-невролог Хабаровского края Петр Сенчиков.

Чтобы повысить эффективность лечения, в больницы региона поставляется новое оборудование. За полгода край получил 40 единиц техники. А в целом за этот год в медорганизации поступит оборудования на общую сумму почти 80 миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.