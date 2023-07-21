Старые покрышки убирают с улиц Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Индустриальном районе Хабаровска организовали сбор и вывоз старых покрышек. Уборка прошла на улицах Выставочной, Блюхера, Вологодской и в Первом микрорайоне.

- Всего из Индустриального района было вывезено три тонны шин, - рассказали в администрации Хабаровска.

Кроме уборки покрышек, в районе покосили траву на территории промзоны. От высоких зарослей очистили проспект 60-летия Октября, улицы Суворова и Сидоренко. На Павла Морозова, Шевчука, Пионерской, Лейтенанта Орлова и Флегонтова провели прополку и полив цветов в вазонах, которые установлены на автобусных остановках. Работа по наведению порядка в городе продолжается.

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