Саня, держись! Раненую кабаргу нашли в Хабаровском крае

Кабаргу с переломом лапы спасают в Хабаровске Фото: КГБУ «Хабаровская крайСББЖ»

Кабаргу с раненой ногой нашли на обочине дороги. О случившемся сообщили в «Хабаровскую крайСББЖ», после чего на вызов выехал специалист. Животное осматривал лучший госветврач по дикой природе.

- Кабарга оказалась мужской особью возрастом примерно три года. Его назвали Саней. У животного диагностирован серьезный перелом правой задней ноги, - рассказали в КГБУ «Хабаровская крайСББЖ».

Специалисты предполагают, что животное травмировалось из-за прыжка с большой высоты. Сейчас за ним присматривают врачи. Жизни Сани ничего не угрожает, он быстро выздоравливает. После лечения животное планируют отдать в местный зоопарк.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.