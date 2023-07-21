Застройщики-инвесторы получат землю без торгов в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Инвесторы, которые планируют реализацию масштабных инвестпроектов, смогут получить земельные участки в Хабаровском крае без торгов. Правительство уже утвердило порядок предоставления территорий.

Отбор проектов будет проходить в несколько этапов. Сначала застройщик должен будет выбрать участок и обратиться в региональный минстрой. В ведомстве определят, можно ли выделить землю под инвестпроект. Если да, то и заявителю отправят уведомление об отборе. После этого инвестор сможет подать заявку на участие в процедуре.

Оценивать кандидатов на получение земли будут по критериям: срок строительства; стоимость «квадрата» строящегося жилья, продажа квартир в период строительства дома отдельным категориям граждан, процент площади жилых помещений, которые будут переданы в краевую государственную или городскую собственность.

- Проект, который наберет наибольшее количество баллов, будет признан победителем отбора. С инвестором заключат соглашение, - сказал и. о. министра строительства Хабаровского края Алексей Дубов.

Инвестпроект будет признан масштабным, если площадь дома составит не меньше 50 тысяч «квадратов» с коэффициентом плотности застройки не менее 1,0. Также в категорию попадет группа малоэтажных и (или) средней этажности домов общей площадью более 10 тысяч квадратных метров с коэффициентом плотности застройки не менее 0,4. Еще одна возможна категория - индивидуальная жилая застройка общей площадью свыше трех тысяч квадратных метров с коэффициентом плотности застройки не ниже 0,2.

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