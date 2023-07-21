Движение автомобилей по Тихоокеанской ограничат до 31 августа в Хабаровске

Движение автобусов по Тихоокеанской будет ограничено до 31 августа в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается ремонт улицы Тихоокеанской. Сейчас работы сдвинулись на пересечение ее с улицей Профессора Даниловского. Поэтому движение автобусов на этом участке будет ограничено до 31 августа. Временно поменяются маршруты №№ 8, 8-1, 11-1, 23, 35, 46, 46 В, 49, 68-1, 68-2, 71-1 и 71-2.

В направлении из города машины будут сворачивать с Тихоокеанской на Профессора Даниловского после остановки «Технический университет». Оттуда будут выезжать на Стрельникова, а после - на Тихоокеанскую. В обратном направлении схема будет той же, только с движением в противоположную сторону. Съезжать с Тихоокеанской автобусы будут после остановки «Улица Трехгорная».

На время изменения маршрутов пассажиров будут временно подбирать и высаживать на остановках «Улица Профессора Даниловского» и «Северный микрорайон».

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