Дело о законности застройки улицы Арсеньева во Владивостоке продолжается

Рассмотрение отложено до августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 июля в стенах Пятого арбитражного апелляционного суда прошло очередное заседание по делу между компанией-застройщиком ООО «Судеко» и администрацией Владивостока.

Застройщик, учредителем которого является китайская компания, не оставляет надежд воплотить свои планы по застройке жилыми домами участок площадью около 200 тысяч квадратных метров. Против данной инициативы оказались активные жители Владивостока, которые выступили с предложением о создании на данной территории парка с детским садом и школой.

Инициатива местных жителей была поддержана даже губернатором региона, однако застройщик продолжил добиваться разрешения на строительство через суд с городской администрацией.

По итогам очередного заседания суд постановил, что сторонами были приведены дополнительные правовые позиции в уже достаточно объемное дело. Поэтому суд откладывает рассмотрение дела в связи с изучением дополнительно приведенных правовых позиций сторон.

Следующее заседание назначено на 10 августа 2023 года.