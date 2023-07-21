Раскрываемость тяжелых преступлений выросла в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о результатах работы, которых удалось достичь по итогам первого полугодия.

- Органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. С января по июнь 2023 года зарегистрировано на два процента меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев 2022-го. Ущерб от преступлений снизился на 42,5 процента. Количество преступлений против личности сократилось на 7,1 процента, в том числе убийств и покушений на убийство - на 2,1 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 5,2 процента, изнасилований и покушений на изнасилование - на 9,6 процента. Меньше стало преступлений против собственности: разбоев - на 11,7, грабежей - на 25, краж - на 17,6, в том числе автомобилей - на 25,2, квартирных краж - на 28,5, угонов - на 8,8 процента. Количество преступлений с применением оружия снизилось на 4,3 процента. Работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений приносит значимые результаты. Раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%, - сказала Ирина Волк.

Прокуратура Хабаровского края также поделилась статистикой по преступлениям в регионе за первое полугодие. С января по конец июня было зарегистрировано почти 11 тысяч преступлений. Немного меньше половины произошло в Хабаровске. В прокуратуре края поделились подробной статистикой с «КП» - Хабаровск».

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