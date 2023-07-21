Экстренное предупреждение объявили в лесах Магаданской области из-за пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за пожарной обстановки. Оно распространяется на три дня: с 21 по 23 июля.

В эти дни прогнозируется высокая пожарная опасность из-за погоды, есть большой риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Он сохраняется в Среднеканском районе области.

- 21-23 июля на севере Среднеканского муниципального округа (окрестности станции Коркодон), сохранится высокая пожарная опасность - четвертый класс (комплексный показатель пожарной опасности более четырех тысяч градусов), - сообщили в пожарно-спасательном центре Магаданской области.

В связи с этим жителей региона просят не посещать в указанные дни леса ни на транспорте, ни пешком. Особенно это касается Среднеканского муниципалитета. За обстановкой рекомендуется следить в СМИ.

При чрезвычайных происшествиях и ситуациях стоит звонить в Единую службу спасения по телефону 112.

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