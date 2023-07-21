10 нелегальных кредиторов выявили в Хабаровском крае за полгода Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С января по конец июня специалисты Банка России выявили 10 нелегальных кредиторов, которые работали в Хабаровском крае под видом ломбардов и компаний по микрозаймам. Организации никогда не состояли в госреестрах или уже были исключены из списков, но продолжали работать незаконно.

- Выдавая займы, нелегальные кредиторы могут подменить договор и дать на подпись клиенту бумаги, в которых прописаны другие условия. К примеру, установить срок возврата кредита в один день и уже на следующие сутки начать требовать вернуть долг. Если был залог, его попросту отберут, - пояснил замглавы отделения Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.

Жителям региона рассказали, как проверить кредитную компанию перед подписанием договора. Сделать это можно через мобильное приложение «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.