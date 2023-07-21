Прокуратура потребовала установить спасательный пост в районе пляжа «Амуркабель» в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Хабаровска закончила проверку, которая проводилась после несчастного случая на пляже в районе «Амуркабеля». Напомним, 2 июля там утонула 14-летняя девочка. Катя успешно перешла в девятый класс, занималась чирлидингом и любила красить волосы в яркий цвет. В тот злополучный выходной пришла отдохнуть на пляж с друзьями. Однако летнее развлечение обернулось настоящей трагедией.

- По результатам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании администрации Хабаровска оборудовать зону отдыха, где произошел несчастный случай, спасательным постом, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Руководителю «Центра проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» внесли представление из-за отсутствия безопасного отдыха людей на воде.

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