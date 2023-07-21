Главаря преступной группировки по ловле осетра и калуги осудили в Хабаровском крае Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Комсомольске-на-Амуре осудили 41-летнего жителя Белгородской области. Он организовал преступную группировку, участники которой организовали незаконный бизнес по продаже калуги и осетра.

В 2019 году мужчина нашел еще шестерых людей, готовых заниматься преступлениями. Мужчинам «хозяин» выдал орудия лова, катера, средства связи и топливо. Сам он тоже ловил рыбу, а потом разделывал и искал покупателей.

- На территории Комсомольского района Хабаровского края браконьеры вылавливали осетров и калугу, разделывали, икру и части рыб хранили для дальнейшего сбыта, - рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

А с мая по июль 2022 года мужчина купил у кого-то 65 литров черной икры, которую также планировал продавать. Во время следствия у него нашли больше 140 литров икры и больше 90 частей рыб. Ущерб составил 27 миллионов рублей.

С прокурором мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, вину свою признал. Суд приговорил его к 3,5 года условно с испытательным сроком в четыре года. Также с него взыскали деньги за причиненный ущерб, а все имущество арестовали.

Уголовные дела против других участников группы пока рассматриваются в суде.

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