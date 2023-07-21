На вопросы жителей о труде и занятости ответили в правительстве Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

Председатель комитета по труду и занятости правительства Хабаровского края Константин Виноградов ответил на вопросы хабаровчан в прямом эфире. Трансляция прошла в социальных сетях ведомства.

С начала года хабаровчане обратились по вопросам трудоустройства и зарплат больше 50 раз. Например, их интересует, можно ли встать на учет по безработице по месту жительства, а не прописке. Как оказалось, можно, и вам даже помогут найти работу, но вот пособие при этом получать не получится.

- Действительно, у нас постановка на учет в качестве безработного происходит по месту постоянной регистрации. Но в то же время вы можете обратиться в центр занятости там, где живете, встать на учет и получить услуги по трудоустройству. А вот пособие оформить не получится, его назначают лишь тем, кто встал на учет по месту постоянной прописки, - рассказал Константин Виноградов.

Он отметил, что сейчас главной целью центров занятости является предоставление людям работы, а не оформление пособий. Сейчас желающие даже могут пройти переподготовку, чтобы найти хорошее место. Только для поиска вакансий можно обратиться на сайт «Работа в России». Там нужно создать личный кабинет, после этого появится доступ к предложениям и резюме.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.