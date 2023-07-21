Первую выловленную красную рыбу проверяют в Хабаровском крае Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Хабаровском крае налаживают экспорт с Китаем после пандемии. Сейчас за границу планируют отправить почти пять тонн красной рыбы, которую наловили совсем недавно в регионе.

В лабораторию Россельхознадзора Хабаровска поступили первые пробы свежей рыбы из Охотского района. Пойманную горбушу, кету и нерку планируют отправить в Китай, если она соответствует требованиям безопасности и качества, а также нормам Поднебесной.

- Все образцы рыбы будут проверены на нитрозамины, пестициды, радионуклиды, полихлорированные бифенилы, токсичные элементы, включая медь и хром, на паразитологическую чистоту и физико-химические показатели, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Также рыбу проверяют на микробиологические показатели. Делают это специальным анализатором.

Общий объем партий рыб - почти 4,9 тонны. Из них 2 040 килограммов составила горбуша, 1 800 килограммов - кета и 1 040 килограммов - нерка.

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