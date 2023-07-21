Шесть новых теплиц построят в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае строят новые теплицы. Шесть новых оранжерей появятся в регионе уже к середине осени, там будут выращивать сеянцы. С одной такой теплицы будут выводить до 130 штук в год. Теплицы появятся в Солнечном, Советско-Гаванском, Хабаровском, Вяземском и Комсомольском районах.

Посадочный материал будут использовать для восстановления лесов, сгоревших в пожарах. Сейчас перед лесниками стоит такая задача.

- В краевых государственных учреждениях лесного хозяйства есть 61 теплица. С них получается в общей сложности около 10 миллионов сеянцев. Но каждый год мы стараемся добавлять новые оранжереи. Без этого у нас не получится нарастить количество сеянцев, а ведь наш посадочный материал поставляется и в другие регионы, - сказал министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько.

Теплицы строят в регионе с прошлого года по флагманскому проекту Михаила Дегтярева. По нему к 2030 году в регионе должны выращивать до 27 миллионов сеянцев в год. Это позволит восстановить площадь лесов с теми, которые сгорели в пожарах или были вырублены.

Сеянцы в крае выращивают с закрытой корневой системой. Они не требуют особого ухода в первые годы, а их приживаемость превышает 90 процентов. При такой системе расход семян гораздо меньше, как и их сбор и переработка. В первую очередь молодой лес садят там, где большие потери.

Основной объем работ приходится на весну и осень, когда климат подходит для этого больше всего. Специалисты высаживают, в основном, хвойные деревья: лиственницу, ель, корейскую сосну, в простонародье - кедр. С 2020 года в регионе восстановили около 6300 гектаров леса, на что ушло больше 12 миллионов сеянцев.

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