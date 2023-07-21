Новую брусчатку укладывают на территории городских прудов в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

На территории городских прудов в Хабаровске укладывают новую брусчатку. В целом на ремонт в этом году потратят 11 миллионов рублей. Также на верхнем, среднем и нижнем водоемах заменят бордюрный камень. Ограждение вдоль них окрасят, отреставрируют и заменят лавочки, обустроят подход к скульптуре «Счастливое детство» возле нижнего пруда. О ремонте администрацию города много раз просили жители, которые любят гулять в этом месте.

Работы начались 15 июня, завершиться они должны в конце лета. В этом году также обновят участки с дефектами, которые обнаружила выездная комиссия.

- В управление дорог и в комитет по управлению Центральным районом поступали обращения от горожан с просьбой о замене брусчатки. Все заявки мы зафиксировали и взяли в работу, - рассказал начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства Олег Дворянинов.

Помимо этого, отремонтируют постаменты фигур мультяшных персонажей. Сейчас пока подрядчик чистит средний пруд от водорослей.

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