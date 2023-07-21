Зарплату не выплатили 20 детям в Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

В Ольском районе Магаданской области 20 старшеклассников и учеников средних классов нашли подработку на лето. С 5 по 29 июня ребята облагораживали территорию местной школы и строили планы, на что потратят свою первую зарплату. Кто-то хотел новый телефон, а кто-то думал отложить. Но их планам не суждено было сбыться: деньги дети не получили.

- В установленный срок работодатель не выплатил аванс несовершеннолетним работникам, в связи с чем образовалась задолженность по оплате труда в размере свыше 320 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Врио директора школы получил представление от надзорного органа, а на учреждение составили протокол за невыплату зарплаты. После вмешательства прокуратуры вопрос был решен. Теперь ребята могут потратить свои честно заработанные деньги.

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