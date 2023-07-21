Первый рейс из Улан-Удэ в Хабаровск встретили водяная арка и Мишка Фото: Хабаровский аэропорт

В Хабаровск 21 июня прибыл первый рейс из Улан-Удэ, который выполнила авиакомпания «Россия». Это первый такой полет этой организации. По давней традиции самолет с пассажирами встретили водяной аркой. Кроме того, на перрон вышел ростовой Мишка, фирменный персонаж аэропорта Хабаровск.

Рейсы будут выполняться по программе полетов три раза в неделю. Отправиться в столицу Бурятии хабаровчане смогут в понедельник, пятницу и субботу.

Вылет из Хабаровска намечен на 16:10, прибытие в Улан-Удэ в 17:35. Обратный рейс отправляется из Улан-Удэ в 10:00, прибывает в Хабаровск в 15:10. Так что уже можно планировать свой отпуск и выбирать, на какие достопримечательности посмотреть в Бурятии. В аэропорту уточнили, что билеты можно приобрести в его кассах. Пока что талонов на перелет достаточно.

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