Мужчина украл из частного дома в ЕАО постельное, ковер и посуду и спрятался в палатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница села Амурзет вернулась домой и ужаснулась увиденному там: ее ограбили. Правда, пропали не деньги и драгоценности, а обычные вещи. Исчезли ковер, посуда, постельное белье - всего на 13 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже. Им оказался местный житель 1989 года рождения, скрывающийся от стражей порядка из-за совершения ряда преступлений в палатке в полях. В его временном жилище были обнаружены похищенные вещи, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

У мужчины есть уже несколько судимостей, и он не раз попадал в поле зрения сотрудников полиции. Вероятно, ему нужно было обустроить свое временное жилище. Он во всем признался и вернул часть вещей. Полиция проводит проверку.

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