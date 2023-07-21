Годовалую девочку выбросили из окна во время ссоры в Комсомольске-на-Амуре

У ребенка черепно-мозговая и ушиб грудиной клетки Фото: предоставлено «КП»

Вечером 20 июля комсомольчан шокировала страшная новость: с балкона третьего этажа упала полуторагодовалая девочка. Позже открылась ужасающая правда: малышка свалилась не из-за невнимательности родителей, которые оставили балкон открытым, ее выбросил чужой мужчина.

В этот раз девочку оставили с няней. Работницу нашли по объявлению в интернете. По случайности она оказалась еще и соседкой, жила в том же доме. Но женщина не захотела сидеть с ребенком одна и решила наведаться к своему знакомому Виктору*. Она поругалась с мужем и подумала, что друг сможет ее поддержать. С собой она взяла несколько бутылок алкоголя. Пара сидела и выпивала. Девочка начала плакать, няня не смогла ее успокоить. Виктора это разозлило, и он выкинул девочку с балкона третьего этажа. Скорую вызвала женщина.

Девочка выжила. У нее ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма, малышка находится в больнице. Виктора задержали, против него завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос, отправить его под стражу или нет.

- Кроме того, организовано проведение процессуальной проверки в рамках статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ее ходе будет дана комплексная правовая оценка действиям матери ребенка и няни. Также проверка проводится по статье «Халатность» в целях дачи оценки действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по региону.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела. Проверку начала и прокуратура. Они выяснили, что семья благополучная, на учете не состояла.

*Имя изменено

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