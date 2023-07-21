МТС разогнала мобильный интернет в лечебных и учебных учреждениях Комсомольска-на-Амуре

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МТС сообщает о модернизации сети в Комсомольске-на-Амуре. В результате проведенных работ скорости мобильного интернета выросли на треть на территории медицинских и образовательных учреждений.

МТС прокачала сеть в районе важных объектов социальной инфраструктуры: женской консультации №4, стоматологической поликлиники №2, медицинского колледжа, школы №3, лицея №1. Также новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям домов, расположенных на улицах Пирогова, Гамарника, Вокзальная, а также переулке Дворцовый.

«Суть модернизации сети заключается в переводе частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Наши специалисты постоянно анализируют нагрузку на сеть в разных районах и могут заранее спрогнозировать, в каких локациях нужно «прокачать» связь, чтобы всем абонентам было комфортно в цифровом пространстве. Перед наступающим 1 сентября мы сделали упор на районах, где много учебных заведений, а также обеспечили качественной связью пациентов и персонал лечебных учреждений», - рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.