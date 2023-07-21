Сахалинец обворовал проводницу в поезде в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Сахалина ехал с вахты домой на поезде, когда ему в голову пришла преступная идея. Мужчина так был рад окончанию работы, что отметил это спиртным, а потом захотел чаю. Пошел к проводнице, но ее на месте не было. Зато были ее вещи.

- Мужчина позарился на чужое имущество во время поездки в пассажирском поезде сообщением «Тында-Комсомольск-на-Амуре». На полке в шкафу обнаружил лежащие без присмотра денежные средства в сумме 11 500 рублей, которые он решил забрать, - рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

Проводница сразу обратилась за помощью. Оказалось, что из этих денег ее были только пять тысяч, остальные принадлежали транспортной компании.

Через несколько дней домой к мужчине пришли сотрудники транспортной полиции. Он сразу признался в краже. Позже рассказал, что, когда протрезвел, пожалел о своем поступке. В полицию не пошел, потому что торопился домой.

Против него завели уголовное дело, оно направлено в суд. Итогового решения мужчина будет ждать под подпиской о невыезде.

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