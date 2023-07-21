Поставки сладостей в Китай увеличили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Местный производитель кондитерских изделий в Хабаровском крае увеличивает поставки сладостей в Китай. Компания работает с 2016 года, во время пандемии здесь было затишье. Но сейчас все показатели удалось нарастить. В Китай поставляют разные продукты, в основном, это крекеры, сушки и печеньки. Но все зависит от предпочтений: где-то любят послаще, где-то - посоленей.

- В провинции Хэйлунцзян спросом пользуется продукция с меньшим содержанием сахара – крекеры и сушки, а на юге Китая любят пряники. В этом году нам удалось выйти на допандемийный уровень отгрузок. Существенно сэкономить на отправке нам помог региональный экспортный центр, который оплатил 80 процентов транспортных расходов по территории России, – рассказал представитель компании Евгений Вершинин.

Услугами центра компания пользуется постоянно. За последние три года им помогли создать коммерческие предложения и подготовить презентации. А еще завод постоянно участвует в международных мероприятиях. Например, три года назад после SIAL CHINA 2020 в Шанхае получилось подписать контракт с новым партнером. В этом году уже успели принять участие в 37-й международной выставке «Ворота в Азию» в Улан-Баторе. По ее итогам сейчас идут переговоры с Монголией.

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