Биробиджан на пять дней останется без горячей воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Биробиджана с новой недели не смогут насладиться горячей ванной с пеной и нормально помыть посуду. В городе с 24 июня отключат горячую воду. Людей просят не волноваться и не злиться: областная столица продолжает готовиться к новому отопительному сезону, и во время третьей остановки Биробиджанской ТЭЦ в областной столице снова пройдет отключение. Пять дней специалисты будут проводить определенные работы.

- В рамках подготовки к новому отопительному периоду с 24 по 28 июля Биробиджанская ТЭЦ проводит плановый ремонт основного оборудования, - сказал мэр Биробиджана Максим Семенов.

Энергетики отремонтируют два котла – №№4 и 10. К началу отопительного сезона оборудование и теплосети будут полностью готовы, чтобы пропускать через себя воду и без перебоев выдержать зиму с ее максимальными нагрузками.

Кроме того, идет подготовка котельных и центральных тепловых точек к очередной суровой зиме. Параллельно управляйки города тоже готовят дома к осенне-зимнему периоду.

Поэтому с 24 по 28 июля без горячей воды останутся дома также по этим улицам:

- Юбилейная, 1, 3, 5, 5А, 5В, 7, 7А, 9, 11

- Мелиоративная, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

- Московская, 1, 1А, 3, 4, 6, 9, 11

- Карла Маркса, 12, 14, 16, 18, 20, 22

- Дружбы, 9

В микрорайоне Сопка принять горячий душ не получится до 29 июля.

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