Больше 100 тысяч «квадратов» дорог отремонтируют в Биробиджане Фото: Иван МАКЕЕВ

В Биробиджане идет ремонт дорог. По словам мэра города Максима Семенова, работы идут по графику, и большая часть работ сделана. Сейчас специалисты начинают ремонт тротуаров, в планах захватить и дворы.

Жителей призвали набраться терпения и подождать конца ремонта. Работ для подрядчиков предстоит немало. Люди, как выразился мэр, видят лишь верхушку айсберга, когда его основание гораздо больше.

- Я приношу свои извинения за доставленные неудобства. Здесь чисто технические моменты: где-то теплотрасса, где-то грунт сыграл – нюансов миллион, поэтому и кажется, что так долго. Тип асфальта на тротуарах отличается от типа асфальта на дорогах. Специалисты тратят много времени для перехода с одного материала на другой, поэтому работа может затягиваться, – сказал Максим Семенов.

При этом несколько городских улиц, которые хотели отремонтировать в следующем году, сделают досрочно. Дополнительные деньги удалось привлечь благодаря жесткой позиции губернатора.

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