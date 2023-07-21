Работники банка больше 10 лет меняли деньги на муляжи в Хабаровском крае

Работники банка больше 10 лет воровали деньги в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае вынесли приговор бывшим сотрудникам банка, которые много лет тащили оттуда деньги. Им удалось присвоить около 19,7 миллиона рублей.

На скамье подсудимых в Николаевске-на-Амуре оказались 49-летний мужчина и 42-летняя женщина – управляющий и кассир. Воровать они начали в январе 2010 года.

- Недостачу скрывали путем проведения фиктивных операций, временного внесения в кассу денежных средств и их муляжей на период ревизий, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Недостачу обнаружили только в июле 2021 года, когда офис закрылся.

Суд приговорил бывшего управляющего к трем годам лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей, бывшего кассира – к двум годам со штрафом в 100 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

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