2,4 миллиона рублей похищено при строительстве ФАПа в ЕАО

Новый ФАП должен был появиться в селе Дежнево Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» подрядчик в 2022 году принял условия соглашения с ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области». Согласно условиям, коммерческая организация обязалась осуществить поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию быстровозводимой модульной конструкции ФАПа в селе Дежнево в ЕАО.

- Из общей суммы контракта подрядчику было выплачено 2 442 300 рублей в качестве аванса. Однако, получив средства, к предусмотренным по контракту работам компания так и не приступила, причинив материальный ущерб, - пояснили в прокуратуре ЕАО.

По результатам рассмотрения материалов в суде, было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Расследование находится на контроле прокурора области.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.