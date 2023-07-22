Предпринимателей Хабаровского края поздравили с Днем работника торговли

Предприятия торговли и общепита составляют около 40 процентов среднего и малого бизнеса края Фото: Администрация Хабаровска

С Днем работника торговли предпринимателей региона в сфере торговли и общественного питания поздравили первые лица края. Как отметила заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова, 6453 предприятия торговли и 1788 предприятий общепита, действующих сегодня, составляют порядка 40 процентов среднего и малого бизнеса в регионе.

- Вы вносите огромный вклад в экономику Хабаровского края. Мы вами городимся – это всегда подчеркивает наш губернатор Михаил Владимирович Дегтярев. Уверена, что у нас большие перспективы и те инвестиционные проекты, которые сейчас запускаются в регионе, будут флагманами развития Хабаровского края, - обратилась к виновникам торжества Мария Авилова.

Как подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук, товарооборот в столице края за прошлый год составил 58,6 миллиарда рублей, что демонстрирует подъем уровня торговли и большие перспективы для ее развития.

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