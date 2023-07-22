Полиция Комсомольска запустила проверку после избиения женщины в магазине

Следствие пояснило, что разыскиваемый не является мигрантом Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полицейские проводят проверку по факту избиения жительницы Комсомольска своим бывшим молодым человеком. После совершения преступления нападавший скрылся с места происшествия и сейчас ведется розыск 33-летнего мужчины.

Как удалось установить, агрессивный молодой человек ранее уже имел судимости за разбой. Кроме того, некоторые выясненные детали опровергают информацию, которая разошлась по соцсетям.

- Информация, размещенная в ряде ресурсов сети Интернет, о том, что разыскиваемый является мигрантом, не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски и призывают тщательнее проверять информацию, которая в дальнейшем вводит в заблуждение большое количество людей.

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