Школу для одаренных детей Дальнего Востока построят в Хабаровске

Школа будет рассчитана примерно на 600 мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время прямого эфира с жителями Хабаровского края зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, отвечая на вопрос о новых образовательных учреждениях, озвучил планы региона по созданию школ для одаренных детей.

- Одна такая школа будет рассчитана примерно на 600 детей, с круглогодичным проживанием. Учиться в ней будут дети не только из Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока, - поделился Евгений Никонов.

Для принятия в школу ученики должны будут пройти отбор Рособрнадзора. Кроме того, в ближайшее время стартует строительство детского оздоровительного лагеря в районе поселка Бычиха, где планируется создать условия для круглогодичного отдыха без отрыва детей от обучения.

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